Tahliye edilen Ogün Samast'ın babası konuştu

Tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast, oğlunu cezaevinden almaya gitmediklerini iddia etti, "Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin" diye konuştu. Ailenin yaşadığı köyün muhtarı ise Samast ailesinin tahliye kararından bir gün önce köyden ayrıldığını açıkladı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine ilişkin konuşan baba Ahmet Samast, Ogün Samast'ı cezaevinden almaya gitmediklerini ve oğlunun nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Samast, koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım akşamı Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edildi. Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı aktarıldı. Akşam saatlerinde tahliye olan Ogün Samast’un Trabzon’daki aile evine gitmediği öğrenildi.

10Haber’den Hazar Dost’a konuşan baba Ahmet Samast, "Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin" dedi. Abisi Ümit Samast ise konuşmak istemediğini belirterek, "Ogün’ü bulursanız konuşursunuz" dedi.

Samast'ın tahliye olduktan sonra Trabzon'daki aile evine de dönmediği kaydedildi.

"SESSİZ SEDASIZ KÖYDEN AYRILDILAR"

Ailenin yaşadığı Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir de Samast ailesinin 14 Kasım’da sessiz sedasız köyden ayrıldığını söyleyerek, "Kimseye bir şey demediler. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum" diye konuştu.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürüldü. Cinayetin faili olduğu belirlenen Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı.

24 Ocak 2007’de tutuklanan samast, önceki akşam Bolu F Tipi cezaevinden edildi.