Akşener'den yeni yıl mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

2023'ün Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatan Akşener, "2023 yılı; ortak vicdanımızı, ortak sevgimizi, ortak değerlerimizi ve ortak hatıralarımızı daha da derinden anladığımız bir yıldı" dedi.

Akşener'in paylaşımı şöyle:

Büyük sınavların, büyük derslerin ve yüreğimizi yakan büyük acıların üstesinden hep birlikte geldiğimiz bir yılı daha geride bıraktık.



Ancak her ne yaşarsak yaşayalım; hafızalarımızdan silinmeyecek birçok mutluluğu da yine hep birlikte paylaştık.



2023 yılı; ortak vicdanımızı,…