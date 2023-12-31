Akşener'den yeni yıl mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yıl mesajı yayımladı. Akşener, "2023 yılı; ortak vicdanımızı, ortak sevgimizi, ortak değerlerimizi ve ortak hatıralarımızı daha da derinden anladığımız bir yıldı" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.
2023'ün Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatan Akşener, "2023 yılı; ortak vicdanımızı, ortak sevgimizi, ortak değerlerimizi ve ortak hatıralarımızı daha da derinden anladığımız bir yıldı" dedi.
Akşener'in paylaşımı şöyle:
Büyük sınavların, büyük derslerin ve yüreğimizi yakan büyük acıların üstesinden hep birlikte geldiğimiz bir yılı daha geride bıraktık.— Meral Akşener (@meral_aksener) December 31, 2023
Ancak her ne yaşarsak yaşayalım; hafızalarımızdan silinmeyecek birçok mutluluğu da yine hep birlikte paylaştık.
2023 yılı; ortak vicdanımızı,…