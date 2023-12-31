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Akşener'den yeni yıl mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yıl mesajı yayımladı. Akşener, "2023 yılı; ortak vicdanımızı, ortak sevgimizi, ortak değerlerimizi ve ortak hatıralarımızı daha da derinden anladığımız bir yıldı" dedi.

Güncel
  • 31.12.2023 17:19
  • Giriş: 31.12.2023 17:19
  • Güncelleme: 31.12.2023 17:23
Kaynak: Haber Merkezi
Akşener'den yeni yıl mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. 

2023'ün Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatan Akşener, "2023 yılı; ortak vicdanımızı, ortak sevgimizi, ortak değerlerimizi ve ortak hatıralarımızı daha da derinden anladığımız bir yıldı" dedi.

Akşener'in paylaşımı şöyle:

Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’dan yeni yıl mesajı
DEM Partiden yeni yıl mesajı: Bunca yıkıma rağmen daha umutluyuz
Özgür Özelden yerel seçim vurgulu yeni yıl mesajı
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