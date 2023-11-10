Akşener ve Bahçeli'den Anıtkabir'de ortak poz

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törende Meral Akşener ile Devlet Bahçeli'nin samimi görüntüleri dikkat çekti. Bir süre yan yana yürüyen ikili daha sonra tokalaşarak ayrıldı. Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısı Akşener tarafından reddedilmişti. Akşener, partisinin son grup toplantısında ise CHP'ye ittifak kapılarını kapatmıştı.

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Törende İYİ Parti Genel Başkanı ve Akşener ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yan yana görüntüsü dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener ile MHP lideri Bahçeli arasında sert siyasi tartışmalar yaşansa da iki lider 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra 10 Kasım'da da birlikte görüntü verdi.

Akşener'in Bahçeli ile konuşurken eliyle ağzını kapatması dikkat çekti. Bir süre yan yana sohbet ederken görülen ikili daha sonra tokalaşarak ayrıldı.

AKŞENER, BAHÇELİ'NİN 'GERİ DÖN' ÇAĞRISINI REDDETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda eski MHP'li Meral Akşener'e partisine geri dönmesi çağrısında bulunmuş, Erdoğan da Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı hakkında "Olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Birlik, beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu çağrı, Akşener tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Akşener ise bu çağrıya şu sözlerle cevap vermişti:

"Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin. Diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı siyasi nezaketle bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin ısrarla altını çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın birçok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim."