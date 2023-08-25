Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Alanya'da 1800 yıllık Zafer Tanrıçası heykeli bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti kazılarında yaklaşık 1800 yıllık 'Zafer Tanrıçası' heykeli bulundu.

Kültür Sanat
  • 25.08.2023 17:22
  • Giriş: 25.08.2023 17:22
  • Güncelleme: 25.08.2023 17:28
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Alanya'da 1800 yıllık Zafer Tanrıçası heykeli bulundu
Fotoğraf: DHA

Antalya'da Syedra Antik Kenti'nde, Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, yaklaşık 1800 yıllık olduğu düşünülen, 'Zafer Tanrıçası' heykeli bulundu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alanya-Syedra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2'nci yüzyıla tarihlenen 75 santimetre yüksekliğinde, bir Nike (Zafer Tanrıçası) heykeli ortaya çıkarıldı. Kentte, kazı ve restorasyon çalışmalarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi. 

Samsunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Cuma namazı sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
BirGün'e Abone Ol