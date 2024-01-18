Alanya'da sahilde bir çocuğa ait cansız beden bulundu

Alanya sahilinde 10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde 10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu.

AA'nın aktardığına göre Konaklı Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belden yukarısının olmadığı anlaşılan cesedin 10 yaşlarında kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderildi.

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'nde de dün başı ve kolu olmayan bir ceset sahilde bulunmuştu.