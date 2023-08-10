ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından yapılan ALES/2'nin giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
2023-ALES/2 başvuruları 4 Temmuz'da başlamıştı.