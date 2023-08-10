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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılan ALES/2'nin giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Güncel
  • 10.08.2023 14:19
  • Giriş: 10.08.2023 14:19
  • Güncelleme: 10.08.2023 14:27
Kaynak: AA
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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

2023-ALES/2 başvuruları 4 Temmuz'da başlamıştı. 

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