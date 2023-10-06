Ali Babacan: İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracağız, aklımda isim var

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP ile olan ittifak kapılarını kapatarak İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Babacan, “Aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor. Genel merkezimizin komisyonları görüşme yapacak, karar verilecek” dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa, yeni kabine, yerel seçimler ve ittifak konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan'la olan sohbeti köşesine taşıyan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Babacan, hem genel merkez yönetiminin hem de teşkilatlarının aday çıkarma yönünde tutum aldığını vurguluyor. Bu tutum doğrultusunda, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, 81 şehirde aday göstereceklerini kaydediyor. Babacan, İstanbul için aklında bir adayın olduğunu söylüyor" diye yazdı.

Bugün yayımlanan "Babacan: İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracağız" başlıklı yazısında, "DEVA lideri, yeni Anayasa önerisine mesafeli olmakla birlikte kapısını tümüyle kapatmıyor. TBMM'de bir komisyon kurulursa olumlu bakacaklarını kaydediyor" diyen Saymaz, "işte sohbetimiz" diyerek detayları aktardı:

"• Başkanlık Sistemi'ne, revize olsa sıcak bakar mısınız yoksa kesinlikle Parlamenter sistem mi dersiniz?

Şu an Anayasa'ya uymayan bir yönetim var. Anayasa'ya uymayan yönetimin getirmeye çalıştığı Anayasa'ya uyabileceğine dair garanti yok. Samimiyet testinden geçmeleri gerekiyor. Anayasa'ya uymaları gerekiyor. Yoksa değişikliğin anlamı yok. Yarın ona da uymayacaklar, ne anladık?



Gerçekten sivil anayasa mı, yoksa gündemi meşgul etmek için mi, test etmek lazım.

Karşımıza bir yerlerde hazırlanmış çalışma getirilebilir. Ya da Meclis'te komisyon oluşturulur, geniş tabanlı toplumsal uzlaşıyı sembolize eder. “Gelin çalışmaya başlayın” denebilir. Kesin bir şey demiyoruz. Bizim yaptığımız bir çalışma var ama Altılı Masa dışında bir metin daha dolaşmasın diye yayımlamadık.



• Altılı Masa yok artık, bu metinler ne olacak?

Altılı Masa fiilen yok ama bitiren biz olmadık. Ve şu an hiçbir partide işbirliği iklimi yok. Kendi teşkilatımızla ve genel merkezimizle yaptığımız istişareler sonucu kendi adaylarımız ve ismimizle girmeye karar verdik. CHP listelerinden girmemizden sonra sistemimizde çok ciddi bir yorgunluk, yılgınlık var. Teşkilatlarda “Neden kendimizi gösteremedik” diyenler var. Güçlü teşkilatlarımızın olduğu bir sürü il “Niye bu kadar emek verdik” diye isyan ediyor.



• Seçimlere bağımsız gireceğinizi söylüyorsunuz. Bu, büyük ihtimalle kaybettirecek.

Yerel seçimde aday isimleri çok önemli. Adaylar fark oluşturuyor. İkincisi, biz kazanmak için giriyoruz ama kime kaybettirdiğimiz, hangi partinin tabanından oy geleceği değişebilir.



• İstanbul, Ankara ve İzmir için aklınızda aday var mı?

Aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor. Genel merkezimizin komisyonları görüşme yapacak, karar verilecek.



• Tabanınız “Kendimiz girelim mi?” diyor.

Tabanımız ve genel merkezimizde kahir ekseriyet “Kendimiz girelim” diyor. Genel merkezden sadece üç kişi “Ortak liste” dedi.



• İsimler ne zaman belirlenir?

Niyetimiz İstanbul ve Ankara'yı erken açıklamak. Bazı yerlerde gecikebilir. DEVA belediyeciliği, temiz belediyecilik diye manifesto yayınlıyoruz ve aday olacak kişiler ona imza atıp aday olacak. Niye yanlış düzlemde başkalarıyla aday yapalım ki? “Oradan biz nemalanıp” diye düşünülen işin içinde olmayız. Zaten CHP'de bunu kaldıracak psikoloji yok. CHP'deki popülizm “İttifak yanlıştı, niye bu partileri kattınız” şeklinde. Ortak bir anlayış olmadan ittifak mümkün değil. Münferit yerlerde işbirliği yapılabilir ama büyük şehirlerde olmaz.



• İmamoğlu, “İttifak turuna çıkacağım” demişti.

Böyle bir şey mümkün gözükmüyor ama olsa bile biz çoktan adayımızı açıklamış oluruz.



• Erdoğan, MHP'den kurtulmak istiyorum diye DEVA ve Gelecek'e gelirse ne yaparsınız?

‘Kadroda değişiklik var, rasyonaliteye dönüş olabilir mi?' diye bir algı var ama hukuk ve özgürlükler konusunda değişiklik yok. İçişleri Bakanı değişti diye bir ülkede suçlu suçsuz, suçsuz suçlu olursa o ülke hukuk devleti olmuyor. Bunu yapan da aynı kişi, öncesini yapan da. Bir grup yer değiştirip başka grubun önü mü açılıyor, bilmiyoruz. İçişleri Bakanı'nın adımlarını destekliyoruz ama sürdürülebilirliğini göreceğiz.



Dışişleri kadrosunun iyi olduğunu ve daha az sorun olabileceğini söylemiştim.



Cumhurbaşkanı üzerinde etkilerinin olması önemli.



Ekonomiye gelelim, çoğu eski arkadaşlarımız. Merkez Bankası tam bağımsız ve şeffaf olmadan düzelme mümkün değil. Seçimden sonra 40 milyar dolar arka kapıdan satıldı. 128 milyar dolar diyoruz ya, üstüne 226 milyar daha satıldı, toplam rakam 354 milyar dolar. Merkez Bankası'nın ne kadar sattığını açıklaması lazım. Bugünkü 27,5 liralık kur acaba piyasa dengesiyle mi oluşuyor, yoksa Merkez Bankası bankalara üç milyar dolar verip mi bu seviyede tutuyor? Bunlar bilinmiyor. Böyle giderse bu arkadaşlar bataklığa batar. Şeffaf olmamak, yanlışı doğru gibi göstermek, kendi dönemlerinde olmayanların üstünü örtmeye çalışmak… O bataklık onları yavaş yavaş içine çeker.



• AK Parti MHP'den ayrılıp sizinle işbirliği yapmak istese…

Yüzde bir ihtimal görsek, niye ayrıldık ki? Herkesin metal yorgunluğu oluyor, herkes değişiyor ama bir kişi nasıl oluyorsa hiç yorulmuyor. Çünkü güç zehirlenmesi diye bir şey var. Güç zehirlenmesi yozlaştırıyor. Dolayısıyla Erdoğan işin başında olduğu sürece bu meselenin düzelmesi imkansız. "