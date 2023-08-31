DEVA’nın kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, Ali Babacan'ı eleştirerek istifa etti

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, partiden istifa ettiğini açıkladı. DEVA lideri Ali Babacan’ı eleştiren Ünsal, şeffaf olmayan bir kararla partinin seçime sokulmadığını belirtti. Ünsal, Babacan’ın parti anayasasını çiğnediğini ifade etti.

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kurucularından olan Ahmet Faruk Ünsal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. AKP’nin de kurucuları arasında yer alan Ünsal, DEVA lideri Ali Babacan’a eleştiriler yöneltti.

Babacan’ın söz verilmesine rağmen “şeffaf olmayan” bir süreçle partiyi seçimlere sokmadığını belirten Ünsal, milletvekili adaylarının da Babacan tarafından “tek başına” belirlendiğini kaydetti.

Ünsal ayrıca, başkanlık referandumunda “evet” için canhıraş bir şekilde çalışan ya da sessiz kalan isimlerin hiçbir özeleştiri vermemelerine rağmen DEVA’da öne çıkarıldığını, bunun da partinin ve Millet İttifakı’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki samimiyetini azalttığını vurguladı.

Kuruluş aşamasında DEVA’nın yüzde 12-13’lerde destek gördüğünü savunan Ünsal, “Tüm ikazlara rağmen işlenen hatalar nedeniyle vatandaşlarımızın umudunu tüketen teşkilatları boşalan ve pratikleriyle geleceğe dair yeni bir hikaye yazma umut ve takati kalmayan Deva Partisi'nden istifa ediyorum” dedi.

Ahmet Faruk Ünsal’ın istifa açıklaması şu şekilde: