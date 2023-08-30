Ankara’da dört il başkanından dikkat çeken buluşma

Yerel seçimlere gidilirken siyasette ittifak tartışmaları da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ankara’a Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin 4 il başkanı bir araya geldi, 2 partinin il başkanı buluşmada yer almadı.

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları yaşanırken Ankara’da dikkati çeken bir buluşma gerçekleşti.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için bir araya gelen altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı’nda yer alan dört partinin il başkanları bir araya geldi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç’ın bir araya geldiği buluşmada İYİ Parti ile DEVA Partisi il başkanları yer almadı.

Dört il başkanının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’daki adaylık sürecini değerlendirdiği öğrenildi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu’nun, seçimlerin ardından ittifakın sonlandığı gerekçesiyle toplantılara katılmadığı öğrenildi.