Ali Yerlikaya: "Sarallar" suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı ve "Sarallar" grubu olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan operasyonlar kapsamında, liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı ‘Sarallar’ suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs yakalandı.

"X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, suç örgütünün İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sitelerde, ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağmaladıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Suç örgütünün, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darbettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri ve genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi."

İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve “Sarallar” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️



Organize Suç… pic.twitter.com/jgD2zgqPF3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023

İstanbul'da etkin olan Trabzon'un Of ilçesi kökenli bir suç örgütü olan Sarallar, Emniyetin 2021 verilerine göre yüzlerce silahlı mensuba sahip. Örgüt, Türkiye'nin en büyük suç örgütlerinden biri olarak biliniyor.