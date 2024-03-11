Almanya'da doktorlardan uyarı grevi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki üniversite hastanelerinde görev yapan doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevine katılarak Stuttgart'ta gösteri yaptı.

Almanya'da sendikaların çağrısı üzerine Heidelberg, Freiburg, Tübingen ve Ulm'daki üniversite hastanelerinde çalışan yaklaşık 1000 doktor iş bıraktı.

Stuttgart'ta önce yürüyüş yapan doktorlar, ardından miting düzenledi.

Mitinge katılan doktorlar, fazla mesai ile gece nöbeti için daha fazla para ve daha yüksek ikramiye istedi.

Maliye Bakanlığı önüne sembolik hastane yatağı yerleştiren doktorlar, kliniklere "finansal destek" talebinde de bulundu.

Sendika, toplu pazarlık yapılan dört tur müzakerenin sonuçsuz kalması nedeniyle uyarı grevi çağrısında bulunmuştu.

Acil bakım servislerinin grevden etkilenmeyeceğini açıklayan sendikanın uyarı grevi çağrısı nedeniyle gelecek günlerde acil olmayan ameliyatların erteleneceği ve randevu verme sürelerinin uzatılacağı belirtildi.