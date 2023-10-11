Almanya'da Filistin'e destek mitingi yasaklandı

Yıllardır Filistin topraklarında işgal politikası yürüten İsrail'e desteğini açıklayan ülkelerden Almanya'da, Filistin'le dayanışma mitingine de izin verilmedi. Mitingin yasaklanmasına gerekçe olarak "kamu güvenliği" gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan Filistin'le dayanışma mitingine kamu güvenliği gerekçesiyle izin verilmedi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, "Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek miting ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada polisin miting organizatörlerini konuyla ilgili bilgilendirdiği aktarıldı.

"Filistin konuşuyor" ve "Filistin Eylem Komitesi" gibi çeşitli platformlar, Berlin'de gösteri çağrısında bulunmuştu.

BATI, İSRAİL'E "TAM DESTEK"

Filistin ve İsrail arasındaki kanlı çatışmalar devam ederken dün (10 Ekim) ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri yıllardır bölgede işgal politikası yürüten İsrail'e destek açıklamasında bulunmuştu.

Ortak açıklamada, Hamas'ın saldırıları için "Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Liderler, İsrail'in "kendisini ve halkını savunma çabalarına" destek vereceklerini kaydetmişti.