Altı ülkenin Dışişleri Bakanı, Ürdün'de bir araya geldi

Altı ülkenin Dışişleri Bakanı, Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek için bir araya geldi.

Dünya 04.11.2023 15:36 Giriş: 04.11.2023 15:36

Güncelleme: 04.11.2023 15:45 Kaynak: DHA

A- A A+