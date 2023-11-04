Altı ülkenin Dışişleri Bakanı, Ürdün'de bir araya geldi
Altı ülkenin Dışişleri Bakanı, Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek için bir araya geldi.
Kaynak: DHA
Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin’in Dışişleri Bakanları bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya geldi.
Bakanların daha sonra Ürdün'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi de bekleniyor.
Öte yandan Amman'a gelen Blinken'i, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi karşıladı.
Yapılacak görüşmelerde İsrail'in Filistin'e saldırılarının ve insanî ateşkesin şartlarının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması bekleniyor.
Sıradaki Haber