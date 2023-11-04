Tarih belli oldu: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Bakan Blinken’ın Ankara’da temaslarda bulunmak üzere 6 Kasım Pazartesi günü Türkiye’ye geleceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İsrail-Filistin hattında devam eden çatışmaları konusunda görüşmelerde bulunmak üzere, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Miller, Blinken’ın Orta Doğu gezisi kapsamında Ankara’da temaslarda bulunmak üzere 6 Kasım Pazartesi günü Türkiye’ye geleceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı, 1 Kasım tarihli haberinde, Blinken'in 5 Kasım Pazar günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirmiş ancak Blinken'ın programında, sırasıyla İsrail, Ürdün, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtilerek programda Türkiye'ye yer ayrılmamıştı.
Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 3 kez Tel Aviv'de ziyarette bulunmuş ardından bölgede ülkelerine ziyaret turuna başlamıştı.