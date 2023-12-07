Altının gramında yükseliş sürüyor

Gram altın yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1887 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1887 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 artışla 1883 liradan tamamladı.

Hafta başında rekor seviyeye çıkan altının ons fiyatında yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.