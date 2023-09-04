Ambulans arızaları Meclis gündeminde: "Araç eksikliği sebebiyle 112 çağrı istasyonları kapatılıyor"

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ambulans arızaları ve yeni ambulans alımı yapılmadığı için 112 istasyonlarının kapandığını belirterek, “Yaşanan ambulans arızaları ve yeni ambulans alınmadığı için Adana’da her 10 istasyondan 1’i, Bursa’da ise her 14 istasyondan 1’i kapalı. Hizmet veremeyen istasyonlar yüzünden vatandaşlarımız zamanında hastanelere ulaştırılamıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ambulans arızaları sebebiyle kapatılan 112 çağrı istasyonlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

İlgezdi, “Ambulans eksiği nedeniyle geçici olarak kapatılan 112 çağrı istasyonları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini neden tehlikeye atıyorsunuz?” diye sordu.

CHP’li Akkuş İlgezdi, yeni ambulans alınmadığı için Bursa’da yedi, Adana’da ise on, 112 araç çağrı istasyonunun geçici olarak kapandığını belirterek, “Diğer illerden benzer bilgiler geliyor. Sayılar net olmadığı için açıklamıyoruz. Bakanlık bir ambulans alıp, bir ile yolladığı zaman bile tören düzenlerken, şuan sağlıkçılarımız eski ve fiziki şartları uygun olmayan ambulanslarda hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyor. Bu ambulansların geneli çok eksi olduğu için bozuluyor ve bu yüzden 112 istasyonları kapanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız daha uzaktan gelecek ambulansı beklemek zorunda kalıyor. Bu da insan hayatını riske sokuyor” diye konuştu.

Dr. Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi: