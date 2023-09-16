Ameliyat olan Emine Şenyaşar Adalet Nöbeti'ne ara verdi

Urfa'da başlattığı Adalet Nöbeti'ni Ankara'ya taşıyan Emine Şenyaşar, sağlık sorunları nedeniyle nöbete 6 Ekim'e kadar ara verdi. Geçtimiz günlerde ameliyat olan Şenyaşar, eyleme devam edeceğini söyledi.

Emine Şenyaşar, Urfa'nın Suruç ilçesinde başlattığı ardından Ankara'ya taşıdığı Adalet Nöbeti'ne 6 Ekim'e kadar ara verdi.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Şenyaşar, eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti başlattı.

Emine Şenyaşar ve oğlu Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar Adalet Nöbeti’ni 846’ncı gününde Adalet Bakanlığı önüne taşıdı.

Birçok sağlık sorunu olan anne Şenyaşar dizlerinden ameliyat olmak için Bakanlık önündeki eyleme 49’uncu gününde ara vermek zorunda kaldı.

Ameliyattan çıktıktan sonra “adalet” dövizleriyle hasta yatağında açıklama yapan anne Şenyaşar, Adalet Nöbeti’ni sürdüreceğini kaydetti.