Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ameliyat olan Emine Şenyaşar'ı hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar'ı Ankara'da ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti.

Emine Şenyaşar'a ve hastanede annesinin yanında bulunan Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'a 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Bu sabah, eşim Selvi Hanım ile birlikte, Ankara’da tedavi gören Emine Şenyaşar’ı hastanede ziyaret ettik. pic.twitter.com/CIDZn31xwS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 15, 2023

Kılıçdaroğlu şöyle yazdı:

Bu sabah, eşim Selvi Hanım ile birlikte, Ankara’da tedavi gören Emine Şenyaşar’ı hastanede ziyaret ettik. Emine Hanım hâlâ acılar içinde, hala adalet arıyor, hala katillerin yakalanmasını, yitirdiği ailesinin hesabının sorulmasını bekliyor. Oğlu tek kişilik hücrede tutulmaya devam ediyor. Erdoğan, katilleri ‘senden-benden’ diye mi ayırıyorsun? Gözleri önünde ailesi katledilen Emine Hanım’ın feryadını neden duymuyorsun? Bu sessizlik nedir Allah aşkına? Ne pahasına olursa olsun, tek başıma bile kalsam, ömrümün sonuna kadar Emine Hanım ve ailesi için adalet arayacağım.”

ADALET NÖBETİNE ZORUNLU ARA

Dizlerinden ameliyat olmak için Adalet Bakanlığı önündeki eylemine 49’uncu gününde ara veren Emine Şenyaşar, oğlu Fadıl Şenyaşar'ın 6 Ekim'deki duruşmada tahliye edilmemesi halinde nöbete devam edeceğini söyledi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattıkları Adalet Nöbeti'ni geçen ay Ankara'ya taşımışlardı.