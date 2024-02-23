‘Anadil’ gününde de yasak

Haber Merkezi

21 Şubat Dünya Ana Dili Gününde de anadillere tahammül edilmedi. TBMM kürsüsünde 'Anadil Günü' olması nedeniyle Lazca konuşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile Kürtçe konuşan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'ın sesleri kesildi. Bingöl'de Metin & Kemal Kahraman konseri valilik yasağıyla iptal edildi.

LAZCA'YA YASAK

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nde Lazca konuşmak istedi. Annesine seslenmek isteyen Ocaklı, "Annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada, Türkçesi de burada. Ben size çok basit okunabilir, görülebilir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım. Ve Parlamento’da bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak” ifadelerini kullandı. “Şimdi anne vakit bitiyor beni dinle. senin için sesleneceğim” diyen Ocaklı’nın sözlerine başlamasının ardından sesi kesildi.

Ocaklı, şu ifadeleri kullandı: "Oysa Lazca tüm insanlığa mutluluk ve iyilik dilemiştim."

KÜRTÇE'YE YİNE ENGEL

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Dünya Anadili Günü kapsamında Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe söz aldı. Güneş Altın’ın mikrofonunu iki MHP vekili Meclis Başkanı Celal Adan tarafından iki kez kapatıldı. Güneş Altın, “O zaman gidin AKP’li belediye başkan adaylarınıza söyleyin Kürtçe propaganda yapmasınlar.” dedi.

ZAZACA MÜZİĞE İPTAL

21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nde Eğitim Sen Bingöl Şubesi tarafından organize edilen Metin & Kemal Kahraman konseri başlamasına 2 saat kala valilik yasağıyla iptal edildi. Metin & Kemal Kahraman söz konusu yasak hakkında suç duyurusnda bulunacaklarını açıkladı.