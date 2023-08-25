Anaokulu ve bakıcı fiyatları uçtu

Son dönemde artan anaokulu ve bakıcı fiyatları çalışan anne babaları zorluyor. Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, İstanbul'daki fiyatlarla ilgili, "Bir bakıcının fiyatı aylık 25 bin lira düzeyinde. Bir anaokulunun fiyatında ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamlar telaffuz ediliyor" dedi. Anne Ayla Karaer ise, "Kreşlerden ekstra bir şeyler talep ediyorlar. O yüzden vermemiz imkansız. Mecbur çalışacağım. Ya babaanne ya anneanne bakacak" diye konuştu.

Çalışmak zorunda kalan anneler, çocuklarını anaokuluna göndermek veya evlerine bakıcı çağırmak istediklerinde yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Aylık 7 bin ile 14 bin Türk lirası arasında değişen kreş fiyatları ve 30 bin lirayı bulan çocuk bakıcısı ücretleri nedeniyle aileler, aile büyüklerinden yardım almak zorunda kalıyor. Bazı aileler ise, çözümü belediyelerin sosyal imkanlarından faydalanmakta arıyor.

Artan kreş fiyatları ve çocuk bakıcılarının ücretlerini değerlendiren Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, "Bir bakıcının fiyatları aylık 25 bin lira düzeyinde bazı evlerde 600 dolar ile 800 dolar arasında değişiyor. Bir anaokulunun fiyatı ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamları telaffuz ediliyor. Haliyle okul maliyetleri de ciddi külfet haline geldi" dedi.

"AİLE BÜTÇESİNİN YÜZDE 30'U KADAR OLMASI GEREKİYOR"

Kuş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Velilerimizin şunu bilmesi lazım ki bir okulun ücreti, bir aile bütçesinin en fazla yüzde 30'u kadar olması gerekiyor. Bunu da aileler iyi düşünmesi gerekiyor. Gerekirse devlet okuluna gönderebilirler ama eğer imkanları varsa özel okullara da göndermelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü akranlarıyla beraber bu çocukların eğitim almaları gerekiyor."

Murat Kuş, "Çocuğun yanında bir bakıcının kalması, bu çocuğun gelişimi açısından çok sağlıklı süreçleri olmayacağı anlamına geliyor. Bakıcı konusunda şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz ki yabancı dil öğrensin diye çocuklarımızı yurtdışından çok sayıda göçmen geliyor. Bunların ne çalışma izinleri olduğu sorgulanıyor ne herhangi bir sabıkası var mı yok mu, pedofili mi başka bir şey mi olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Haliyle bu aileler evlerine belki pimi çekilmiş el bombası almış olduklarının belki farkına bile varmayacaklar" dedi.

"BİREBİR İLGİ İSTİYORSANIZ BAKICI DAHA İYİ"

Bakıcılık hizmeti veren firmanın sahibi Şeyma Kuvan ise, çocuk bakıcılarının donanımlarına göre ücretlerinin arttığını söylerken, "Gündüzlü çalışanlar için 18 bin ile 25 bin Türk lirası. Bu rakama maaş artı sigorta masrafları da dahil. Yatılı çalışan, devamlı 6 gün sizin evinizde kalan bakıcılar için 20 bin ile 30 bin Türk lirası arasında bakıcıların donanımına göre değişiyor. 'Daha önce çalışmış olması çok önemli değil, çok uzun referansları, tecrübeleri olması önemli değil' derseniz en dip maaştan bu adaylar çalışıyor ama siz çocuk gelişimi eğitimi almış en azından bir kursa gitmiş veya herhangi İngilizce veya başka bir yabancı dilbilgisi olsun istiyorsanız buna göre rakamlar yükseliyor" dedi.

"YA BABAANNE YA ANNEANNE BAKACAK"

Kreş ve bakıcı ücretlerinin yüksek olmasından dolayı ailesinden yardım almak zorunda kalacağını ifade eden anne Ayla Karaer ise şöyle konuştu:

"Bu hayat şartlarında imkansız gibi gözüküyor ilerleyen zamanlarda da vermek zor. Çünkü şu anda tam 1 yaşında. Eşim yeni emekli oldu. 7 bin 500 TL maaş alıyor. Çalışmaya devam ettiği halde bezi, ıslak mendili, mamasıdır baya bir sıkıntı çekiyoruz ve 3-4 yaşında kreşe verip benim de çalışmam gerektiği düşüncesindeydik esasında öyle düşünüyorduk ama fiyatları gördükten sonra vazgeçtik. Çünkü maaşın yarısından çoğu zaten kreşe gidecek. Bu çocuğun özel masrafları olacak. Sadece kreş parasıyla olsa tamam, kreşlerden ekstra birşeyler talep ediyorlar. O yüzden vermemiz imkansız. Mecbur çalışacağım. Ya babaanne ya anneanne bakacak. Yapabilecek birşey yok. Anneanne biraz genç, büyük bir ihtimalle anneanneye vereceğiz bakım için."