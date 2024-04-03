Ankara'da DEM Parti ilçe binasına taşlı saldırı

Van'daki seçim sonuçlarının ardından başlayan hak gaspı ile ilgili süreç devam ederken, Ankara'da DEM Parti Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye'nin yeni yöneticilerini seçtiği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından iktidarın seçmen iradesini yok saydığı Van'da yapılacak halk buluşması öncesi Ankara'da, DEM Parti Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınması ve mazbatanın seçimde yaklaşık 30 puan fark yiyen AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesi karına itiraz etmişti. Ankara'da da karar protesto edilmiş DEM Parti Ankara İl Başkanlığı bir araya gelerek basın açıklaması yapmıştı. Dün gerçekleşen eylemde yapılan açıklamada Ankara İl Eşbaşkanı Fatin Kanat, "seçimden beş dakika önce" Adalet Bakanlığı’nın talimatı ile Zeydan hakkında verilen karara ilişkin, "Devlet kendi vatandaşına tuzak kuruyor bunun başka bir izahı yok" demişti.

Bugün ise Ankara'da DEM Parti'ye yönelik saldırı düzenlendi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından, DEM Parti Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırıya ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Van'daki büyük hırsızlığım ardından partimize yönelik baskı ve saldırılara bir yenisi eklendi. Keçiören ilçe binamız saldırıya uğradı" denildi.