Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Kısa mesafe ücreti 50 TL'den 75 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte Ankara’da da taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Yapılan yüzde 50'lik zam sonrası kısa mesafe ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL oldu.

Ankara’da çalışan taksiciler, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.