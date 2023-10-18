Ankara'daki patlamada ihmali olduğu öne sürülen tuğgeneral emekli edildi

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin soruşturma süreci devam ederken Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Yiğit'in, İçişleri Bakanlığı önünde yaşanan patlamaya giden süreçte ihmali bulunduğu iddia ediliyordu.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim'deki bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri'de gasp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı ihmali olduğu gerekçesiyle Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i emekliye sevk etti.

İçişleri Bakanlığı, 18 gün önce gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; bakanlık aracın gasbedilmesi ve veteriner Mikail Bozağan'ın öldürülmesiyle ilgili süreçte ihmali bulunduğu iddia edilen Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i emekliye sevk etti.

Yetkili isimler emeklilik kararını doğruladı.

VAN'DA GÖREVLİYKEN ŞİBAN VE TURGUT HELİKOPTERDEN ATILMIŞTI

Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, 1994 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de Osman Şiban ve Servet Turgut'un askerler tarafından gözaltına alınıp helikopterden atıldıkları süreçte Yüksel Yiğit Van İl Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu.

ANKARA SALDIRISINDAKİ İHMAL İDDİALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara saldırganlarının Kayseri'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112'ye ihbar olduğunu ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söylemişti. Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, geniş açıklama yapacağını vurgulamıştı.