Ankara Valiliği, Türkiye'de ilk kez yapılacak olan Dünya Kadın Yürüyüşü'nün feminist yürüyüşü ve konserini yasakladı

Ankara Valiliği, 64 ülkeden gelen kadınların katılımıyla Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Dünya Kadın Yürüyüşü’nün pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan feminist yürüyüşü ve konserini yasakladı.

Güncel 06.10.2023 23:22 Giriş: 06.10.2023 23:22

Güncelleme: 06.10.2023 23:28 Kaynak: ANKA

A- A A+