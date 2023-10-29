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Ankara’da toprağa gömülü ceset bulundu: 1 kişi gözaltında

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Güncel
  • 29.10.2023 08:42
  • Giriş: 29.10.2023 08:42
  • Güncelleme: 29.10.2023 08:48
Kaynak: AA
Ankara’da toprağa gömülü ceset bulundu: 1 kişi gözaltında
Fotoğraf: AA

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü belirlendi. 

Gedikli Mahallesi’nde kırsal bölgede bir çoban, jandarmaya, bir kişinin Tümülüs mevkisinde darbedildiğini ve sürüklendiğini gördüğünü ihbar etti.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Hasan G.’nin (60) toprağa gömülü cesedi bulundu.

Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, şüpheli M.Ü.’yü gözaltına aldı.

Hasan G.’nin cesedi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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