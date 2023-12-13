Ankaragücü'nden hakeme saldırı açıklaması: "Diğer 2 kişi kulüp personeli değil"
Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesi hakkında paylaşım yaptı. Açıklamada, Faruk Koca Meler'e yumruk attıktan sonra Meler'i yerde tekmeleyen iki kişinin kulüp personeli olmadığı ve stadyuma bilet alarak girdikleri aktarıldı.
Ankaragücü, pazartesi oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırının ardından istifa eden kulüp başkanı Faruk Koca yumruk attıktan sonra yere düşen Meler'i tekmeleyen iki kişinin kulüp çalışanı olmadığı, stadyuma bilet alarak girdikleri aktarıldı.
Meler'in darp edilmesi için "müsabaka sonrası yaşanan olaylar" tanımlamasının yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrası yaşanan olaylar sonunda PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli giriş yapmıştır."
Kamuoyuna Duyuru; pic.twitter.com/XsztQHUDvw— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 13, 2023
Açıklamada, konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurunun yapılacağı kaydedildi.
Meler'e tekme atan Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar, Faruk Koca ile birlikte tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne sevk edildi.