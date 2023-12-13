Ankaragücü'nden hakeme saldırı açıklaması: "Diğer 2 kişi kulüp personeli değil"

Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesi hakkında paylaşım yaptı. Açıklamada, Faruk Koca Meler'e yumruk attıktan sonra Meler'i yerde tekmeleyen iki kişinin kulüp personeli olmadığı ve stadyuma bilet alarak girdikleri aktarıldı.

Güncel 13.12.2023 17:08 Giriş: 13.12.2023 17:08

Güncelleme: 13.12.2023 17:22 Kaynak: Haber Merkezi

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