Halil Umut Meler, ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi

İstifa eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişinin saldırdığı hakem Halil Umut Meler, kendisini tedavi gördüğü hastanede ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi.

İstifa eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle saldırdığı hakem Halil Umut Meler, kendisini tedavi gördüğü hastanede ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi.

AA’nın aktardığına göre Ankaragücü’nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.

Diğer 2 saldırganla birlikte dün tutuklanan Faruk Koca, kulüp başkanlığından istifa etmişti.

NE OLMUŞTU?

Pazartesi oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler'e iki kişi de tekmelerle saldırmıştı.

TEZAHÜRATLARLA GÖZALTI

Aynı zamanda 22 ve 23. dönem AKP Milletvekili olan ve 2021'de Ankaragücü Başkanı olan Koca, hastaneye götürülürken buradan tekerlekli sandalye ile çıkarıldı. Bazı taraftarların da hastane önünde Koca lehine tezahüratlarda bulunduğu görüntülenirken Faruk Koca gözaltına alındı. Koca ve diğer iki saldırgan K.Ç ve Ş. Y. Ş., tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne sevk edildi.

MELER'İN SAĞLIK DURUMU

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, saldırıya karışan herkesten şikâyetçi oldu. Acıbadem Ankara Hastanesi'nde tedavi gören Meler'in bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Levent'teki TFF binası önünde açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan Büyükekşi, Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.