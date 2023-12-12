Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel, saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile görüştü

Özgür Özel, sahada saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler’i telefonla arayarak CHP'nin yanında olduğunu belirtti.

Güncel
  • 12.12.2023 20:02
  • Giriş: 12.12.2023 20:02
  • Güncelleme: 12.12.2023 20:14
Özgür Özel, saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile görüştü
AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından dün sahada darp edilen FIFA kokartlı futbol hakemi Halil Umut Meler’i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel, sahada yaşanan tablonun büyük bir utanç olduğunu belirterek, bu tabloya engel olunamadığı için hep birlikte sorumlu olduklarını ifade etti. Özel, bu yaşanan vahim olayın bir milat olmasını ve bu olaydan ibret alınmasını temenni ederken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve tüm Türkiye’nin Meler’in yanında olduğunun altını çizdi.

Hakem Meleri hedef gösterdiği iddia edilen Belözoğlundan istifa açıklaması
Saldırıya uğrayan Halil Umut Melerin babası konuştu: Yumruğun acısını yüreğimde hissettim
BirGün'e Abone Ol

 

 

 