Özgür Özel, saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile görüştü

Özgür Özel, sahada saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler’i telefonla arayarak CHP'nin yanında olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından dün sahada darp edilen FIFA kokartlı futbol hakemi Halil Umut Meler’i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel, sahada yaşanan tablonun büyük bir utanç olduğunu belirterek, bu tabloya engel olunamadığı için hep birlikte sorumlu olduklarını ifade etti. Özel, bu yaşanan vahim olayın bir milat olmasını ve bu olaydan ibret alınmasını temenni ederken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve tüm Türkiye’nin Meler’in yanında olduğunun altını çizdi.