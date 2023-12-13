TFF Başkanı, Faruk Koca’ya sahip çıktı; liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı ve liglerin süresiz olarak ertelenmesi kararı hakkında basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağını açıkladı. Büyükekşi, Meler'e yumruk atan Faruk Koca için de "Faruk başkanımızı yıllardan beri tanıyoruz, böyle bir kişi değildir. Bir sağlık durumu mu oldu bilmiyoruz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'in, olaydan sonra istifa eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğramasına ilişkin basın toplantısı yaptı.

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün liglerin süresiz olarak ertelenmesi kararı hakkında yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçen Büyükekşi, hastaneden taburcu edilen Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Büyükekşi, "Kendisini iyi gördük. 12 günlük bebeği ile ailesine kavuşuyor. Allah bir daha böyle bir olayı futbolun hiçbir paydaşına yaşatmasın" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şükranlarını sunan Büyükekşi, İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile Adalet Bakanı'na da teşekkür etti.

YENİ YAPTIRIMLAR GELECEK

Büyükekşi, devre arasında disiplin talimatlarında gerekli adımların atılacağını söyledi ve hak mahrumiyeti ile para cezası dışında yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

LİGLER 19 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Büyükekşi, salı günü liglerin yeniden oynanmaya başlayacağı tarihi, "Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak" sözleriyle açıkladı.

Büyükekşi, bu hafta oynanması gereken maçların 10 Ocak'ta oynanacağını da aktardı. Bu doğrultuda derbilerin tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

"MELER'İN HAKEMLİĞİ BIRAKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını alan Büyükekşi, hakemlerin maçlara çıkmama kararı ve Halil Umut Meler'in hakemliği bırakabileceği iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Hakemlerin resmî açıklamaları var. Hepimiz insanız. O günkü ruh halleri çok kötüydü. Hafta sonu onlarla burada bir araya geleceğiz. Psikolojilerinin düzenlesi için büyük bir çaba içinde olacağız. Hepsi empati yapıyorlar. Hakemimiz (Meler) UEFA ve FIFA tarafından da saygıdeğer bulunan bir hakemimiz. Euro 2024'te de görev almasını bekliyoruz. Kendisine de söyledim. Hakemliği bırakması söz konusu değil. Biraz zamana ihtiyacımız var."

FARUK KOCA, 'BÖYLE BİR KİŞİ' DEĞİLMİŞ

Hakeme saldıran Faruk Koca'ya sahip çıkan Büyükekşi, "Faruk başkanımızı yıllardan beri tanıyoruz, böyle bir kişi değildir. Bir sağlık durumu mu oldu bilmiyoruz. Ankaragücü ve Faruk Bey ile ilgili gerekli sevkleri yaptık" dedi.

Büyükekşi, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Güvenlik önlemleriyle ilgili Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde yeni adımlar atılmaya başladı. Biz de müdahil olacağız. Özel güvenliklerin maliyetini kulüpler ödüyor. Kulüplerle de konuşacağız."

"HİÇBİR ŞEY YAPMAZSAK HİÇBİR ELEŞTİRİ OLMAZ"

Sorulan sorunun ardından saldırıyla ilgili TFF'nin sorumluluğunu da değerlendiren Büyükekşi, şunları söyledi:

"Tek kanadı olan kuş uçamaz. Bir hatamız varsa hepimizin var, kimsenin hatasız olması mümkün değil. Biz yönetim olarak çok sayıda yeniliğe imza atmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapmazsak hiçbir eleştiri olmaz. Biz bilerek hata yapmayız. Bilmeden yanlış yapabiliriz."