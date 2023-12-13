Halil Umut Meler taburcu oldu, İzmir'deki ailesinin yanına döndü

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Meler, ardından İzmir'deki ailesinin yanına döndü.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, taburcu olduktan sonra İzmir'deki ailesinin yanına döndü.

11 Aralık Pazartesi günü oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Ankara'da hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi.

Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı" yanıtını verdi.

AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ

Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Halil Umut Meler, günün ilerleyen saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Meler'in gelişi çok sayıda basın mensubu tarafından takip edildi.

Halil Umut Meler'in 11 aylık bir bebeği bulunuyor.