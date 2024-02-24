Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali

MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının Kayserispor'a 3-2 yenildiği maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında "Sayın Başkanımızla konuşup bu akşam gereğini yerine getireceğim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a son dakika golüyle 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, kulüp başkanıyla konuşup gereğini yerine getireceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup bu akşam gereğini yerine getireceğim" dedi.

Ligde 27 maçta topladığı 29 puanla 13'üncü sırada bulunan Ankaragücü, ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca 1 puan alabildi.