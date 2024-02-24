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İddia: Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi

Juventus'un, A Milli Takım'da da forma giyen Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi.

Spor
  • 24.02.2024 12:26
  • Giriş: 24.02.2024 12:26
  • Güncelleme: 24.02.2024 12:33
Kaynak: Haber Merkezi
İddia: Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi
Fotoğraf: DepoPhotos

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız için istenecek bonservis bedeli belli oldu.

NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. Buna göre İtalyan devi, milli futbolcumuzdan en az 80 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

Ancak Torino ekibi kısa vadede Kenan Yıldız'ı satmayı düşünmüyor.

Şu ana kadar en yüksek bonservis bedeliyle satılan Türk oyuncu unvanı Arda Turan'a ait. 
Barcelona, şu an Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ı 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den 34 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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