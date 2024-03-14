Anket: Bolu'da CHP ve AKP arasında 27 puan fark

Sonar Araştırma'nın Bolu anketine göre CHP'nin adayı Tanju Özcan, AKP'nin adayı Muhammed Emin Demirkol'a 27 puan fark atıyor.

Sonar Araştırma, Bolu'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Şirketin sahibi Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk'te katıldığı yayında paylaştığı sonuçlara göre CHP'nin adayı Tanju Özcan, yüzdde 56,2 ile ilk sırada yer aldı.

AKP'nin adayı Muhammed Emin Demirkol yüzde 29 ile ikinci olurken MHP'nin adayı İlhan Durak yüzde 10,2 oy aldı.

Bolu'da mayıs ayında yapılan seçimlerde AKP yüzde 36,7 ile en yüksek oyu alan parti olurken MHP yüzde 23,6; CHP yüzde 21,8; İYİ Parti yüzde 7,5 oy almştı.

Cumhurbaşkanlığı ilk turunda ise oyların yüzde 61'ini Erdoğan, yüzde 31'ini Kılıçdaroğlu, yüzde 7,5'ini Sinan Oğan almıştı.

2019'daki yerel seçimlerde ise Tanju Özcan yüzde 52,7, en yakın rakibi AKP'li Fatih Metin ise yüzde 44,7 oy almıştı.