Antakya'da köylülerinin arazilerine jandarma eşliğinde iş makineleri girdi

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece köyünde iş makineleri, jandarma eşliğinde köylülülerin arazilerine girdi. Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin ardından gerçekleşen acele kamulaştırmalara karşı köylülerin direnişleri üç gündür devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Köyü'nde köylülerinin, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı direnişleri üçüncü gününde de devam ediyor.

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin ardından deprem bölgesi Hatay’da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başladı. Bölge için acele kamulaştırma kararları alındı.

Köylülerin kamulaştırılan arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girdi.

Köylüler arazilerinde toplanarak iş makinalarına engel olmaya çalıştı.

Dikmeceli bir kadın, “Şu an kepçelerle çalışıyorlar, askerlerimiz bizi korumak yerine, kepçeleri koruyup bir de çekilecek olan zeytinlerin gölgesinde utanmadan oturuyor. O zeytinlerin hakkı da bizim hakkımız da helal değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

Önceki gün tepkiler üzerine geri çekilen iş makineleri bugün yeniden kamulaştırılan araziye jandarma korumasında girdi. Köylüler iş makinalarının arazilerine girmelerine karşı tarım arazilerinde toplandı.

Jandarma, iş makinalarının çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermedi.

Dikmeceli kadınlar, “Ağaçlarımızı kimseye vermeyeceğiz, çocuklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz” diyerek arazilerini korumaya çalıştı.

“O ZEYTİNLERİN HAKKI DA BİZİM HAKKIMIZDA HELAL DEĞİL”

Bir kadın, “Topraklarımıza tarlalarımıza geçmemize izin vermiyorlar. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Şu an kepçelerle çalışıyorlar, askerlerimiz bizi korumak yerine, kepçeleri koruyup bir de çekilecek olan zeytinlerin gölgesinde utanmadan oturuyor. O zeytinlerin hakkı da bizim hakkımız da helal değil. Bunu bilsinler” diye isyan etti.

Bir başka kadın ise, “Biz de yakınlarımızı kaybettik. Bizim de yakınlarımız göçük altında kaldı. Hala çadırlarda yaşıyoruz. Askerimiz, kardeşlerim, çocuklarımız yanımızda olun” dedi.

Bir başka Dikmeceli kadın ise, “Çiftçinin umudu, gözyaşı üzerine ev kurmanıza izin vermeyeceğiz” diye isyan etti.

Jandarma, iş makinalarının çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermedi.

“MA RIHNA, NIHNA HON (BİZ GİTMEDİK, BURADAYIZ)”

Arazide toplanan köylüler, Arapça “Ma Rıhna, Nıhna Hon” (Biz Gitmedik, buradayız)” ve “Havama, suyuma toprağıma dokunma”, “Sermaye defol bu memleket bizim” sloganları attı. Kadınlar tarım arazilerine oturarak alkışlarla “yuh yuh soyanlara” türküsünü söyledi.