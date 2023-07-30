Jandarma’dan Akbelen açıklaması: 2 personel açığa alındı, Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu yapıldı

Muğla’da Akbelen Ormanı’nı korumak için mücadele eden yurttaşlar jandarma tarafından engellenmeye çalışılırken, Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın fişlemeye tepki göstermesinin ardından bölgeden uzaklaşan 2 jandarma personelinin açığa alındığını duyurdu. Açıklamada, doğa için direnen yurttaşlar ve Mahmut Tanal hedef gösterildi; 40 kişinin gözaltına alındığı, Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yaşayan halkın ve yaşam savunucularının, Limak ve IC İçtaş şirketlerine karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için sürdürdüğü mücadelede meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 24 Temmuz’da ağaçları kesmek için saha çalışmalarının başlatıldığı hatırlatılarak, çevreyi korumak için direnen yurttaşlardan “provokatör eylemci” olarak söz edildi. Jandarma, eylemci 40 yurttaşın gözaltına alındığını ve adli işlemlerinin sürdüğünü aktardı.

Hukuka aykırı davranışlarda bulunan jandarma personeliyle ilgili bölgeye idari tahkikat heyeti gönderildiğini belirten Genel Komutanlık, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın yapılan fişlemeye tepki göstermesinin ardından alandan ‘emir ve talimatlara aykırı olarak’ uzaklaşan 2 jandarma personelinin açığa alındığını kaydetti.

Açıklamada Mahmut Tanal’ın davranışları için “tahrik edici”, “provokatif”, “saldırgan” ve “etik olmayan” nitelemesi yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Milletvekili Mahmut Tanal, 29 Temmuz 2023 günü çalışma alanına gelerek yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatının personeline saldıran ve provokatif davranışlarda bulunmuştur. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir.”

Muğla İli Milas İlçesi İkizköy Mahallesinde Meydana Gelen Olaylara Yönelik Basın Açıklaması⬇️ pic.twitter.com/NCbUQaBRTH — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 30, 2023

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllar termik santrallerin neden olduğu kirlilikle yüzleşen İkizköy halkı, Limak ve IC İçtaş şirketlerinin iştiraki YK Enerji’nin işlettiği Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerine yakıt çıkarmak amacıyla Akbelen Ormanı’nın talan edilmesine karşı bir süre önce direnişe geçti.

Direnişe destek için bölgeye giden CHP’li Mahmut Tanal, burada şirketlerin çalışmasının sürmesi için ‘görev yapan’ jandarma personeliyle tartıştı. Tanal, jandarmanın eylem yapan yurttaşların fotoğrafını çekmesine ve isimlerini listelemesine tepki gösterdi.

Fişleme yapmanın Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizen Tanal, fişleme listesini jandarma personelinin elinden almak istedi. Bunun üzerine jandarma, Tanal’a listeyi vermemek için bir anda kaçmaya başladı. Tanal ise kaçan personelin peşinden gitti. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve jandarmaya kamuoyundan tepki yükseldi.