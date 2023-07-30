"Mahmut Tanal tutuklansın" TT oldu: İçişleri Bakanlığı, Tanal hakkında hukuki süreç başlattı

İçişleri Bakanlığı, Akbelen’de jandarma personeline “Eşkiya gibi hareket edemezsiniz” diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. CHP'li vekil Tanal, jandarmanın bölgeye gelen yaşam savunucularının kimlik bilgilerini almasına tepki göstermiş ve "Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" demişti.

Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı yurttaşların direnişi devam ederken, direnişe desteğe giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında hukuki süreç başlatıldı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın bölgeye gelen yurttaşların kimlik bilgilerini almasına tepki göstermişti. Tanal'ın "fişleme" tepkisi gösterdikten sonra arama kağıdını alıp kaçan jandarma erini kovaladığı anlar gündem olmuştu.

Görüntülerin ardından ise "Mahmut Tanal tutuklansın" etiketi sosyal medyada TT oldu.



Bunun üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Tanal'ın ismini vermeden "Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.



Ancak Tanal, videoya da yansıyan sözlerinde, kimlik bilgilerini elinde tutan jandarmaya "Eşkıya gibi hareket edemezsiniz" demişti.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir “KANUN ORDUSUDUR” ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir Görevini yapan Jandarmamıza “eşkıya” diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir “KANUN ORDUSUDUR” ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir🇹🇷



Görevini yapan Jandarmamıza “eşkıya” diyen milletvekilini şiddetle… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 29, 2023

TANAL'DAN TEPKİ

CHP'li Tanal ise "Mahmut Tanal tutuklansın" başlığının ekran görüntüsünü paylaşarak tepki gösterdi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Akbelen Ormanı’nı savunan vatandaşların fişlenmesine karşı çıkmamdan rahatsızlık duyan 5’li Çete’nin beslediği trol çeteleri, Twitter’da 'Mahmut Tanal tutuklansın' başlığıyla sahte gündem etiketi oluşturdu.

Suç işleyenlerin, hukuksuzca davrananların, kanun dışına çıkanların, anayasayı çiğneyenlerin ödüllendirildiği, ağaç katliamına karşı direnen İkizköy halkının yanında duran, anayasayı, hukuk kurallarını hatırlatan milletvekilinin hedef gösterildiği bir düzeni kurdular! Bu tür baskılara, sahtekarlıklara, manipülasyonlara pabuç bırakmayız! Akbelen Ormanı’nda derhal ağaç katliamı durdurulsun!"

Akbelen Ormanı’nı savunan vatandaşların fişlenmesine karşı çıkmamdan rahatsızlık duyan 5’li Çete’nin beslediği trol çeteleri, Twitter’da “MAHMUT TANAL TUTUKLANSIN” başlığıyla sahte gündem etiketi oluşturdu.



Suç işleyenlerin, hukuksuzca davrananların, kanun dışına çıkanların,… pic.twitter.com/xgVoSNAOAI — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 29, 2023

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NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Orman'larında ağaç kesimine karşı halkın ve çevrecilerin başlattığı direnişin 6. gününde (29 Temmuz) Akbelen'e desteğe giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın arama kağıdı göstererek, “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” demesi üzerine sinirlenerek, “Fişleme yapamazsınız, bana kararı gösterin” demişti.

Tanal, elinde yazılı karar olmadığını iddia eden jandarmadan kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı istemiş, bu üzerine jandarma eri Tanal'dan kaçmıştı. ”Eşkıya gibi hareket edemezsiniz” diyen Tanal, kendisinden kaçan jandarma erini kovalamıştı.