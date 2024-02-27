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Antalya'da Muhittin Böcek'in afişleri söküldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişleri yerinden söküldü.

Yerel Seçim 2024
  • 27.02.2024 13:35
  • Giriş: 27.02.2024 13:35
  • Güncelleme: 27.02.2024 13:37
Kaynak: DHA
Antalya'da Muhittin Böcek'in afişleri söküldü
Fotoğraf: DHA

Antalya'da Alanya'nın Cikcilli, Çıplaklı, Değirmendere ve Fığla mahallelerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerine yönelik saldırıda bulunuldu. 

Afişlerin yüz kısımları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek tahrip edildi.

Saldırının ardından CHP İlçe Başkanlığı tarafından pankartlar yenilendi. İlçe başkanlığı yetkilileri, olayı gerçekleştirenlerin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

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