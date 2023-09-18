Antalya'daki orman yangını 2'nci gününde söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de başlayan orman yangınının söndürüldüğü bilgisini paylaştı. Yangında, tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanlık alan tamamen yandı.

Antalya'da dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını 2. gününde söndürüldü.

Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

Yangın, 21 saatten fazla süredir devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı. 11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

TAHLİYE EDİLEN EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN YANDI

Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormannın tamamen yandığı tespit edildi.

Kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadı. Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 10.36 sıralarında yaptığı açıklamada, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.