Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde orman yangını başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki yangına da hem karadan hem de havadan müdahale gerçekleştirildi. Aksu ilçesinde başlayan yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınırken 3 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. Demre ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Çevre
  • 31.07.2023 15:46
  • Giriş: 31.07.2023 15:46
  • Güncelleme: 31.07.2023 17:04
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler ,yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale etti. 

Aksu ilçesinde meydana gelen yangın iki saat içerisinde kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi. 

Demre Davazlar'da meydana gelen orman yangınında ise ekipler 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeriyle söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 

Bakan Yumaklı: 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü
Türkiye Ormancılar Derneği’nden Akbelen mesajı: Ağaca sarılmak yaşama tutunmaktır
Kemerdeki orman yangını günler sonra kontrol altına alındı

BirGün'e Abone Ol