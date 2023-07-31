Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde orman yangını başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki yangına da hem karadan hem de havadan müdahale gerçekleştirildi. Aksu ilçesinde başlayan yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınırken 3 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. Demre ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Çevre 31.07.2023 15:46 Giriş: 31.07.2023 15:46

Güncelleme: 31.07.2023 17:04 Kaynak: DHA

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