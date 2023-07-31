Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde orman yangını başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki yangına da hem karadan hem de havadan müdahale gerçekleştirildi. Aksu ilçesinde başlayan yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alınırken 3 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. Demre ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler ,yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale etti.
Aksu ilçesinde meydana gelen yangın iki saat içerisinde kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.
Demre Davazlar'da meydana gelen orman yangınında ise ekipler 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeriyle söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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