Antony Blinken Ürdün'de Lübnanlı yetkililerle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki ziyaretlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde Ürdün'ü ziyaret eden Blinken, burada Ürdün ve Lübnan devlet başkanlaıryla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Filistin saldırılarına ilişkin Orta Doğu'daki liderlerle görüşmeyi sürdürüyor. İsrail'de Netanyahu ve Herzog ile görüştükten sonra sabah saatlerinde Ürdün'e geçen Blinken, Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah'ın açıklamasından 1 gün sonra Lübnan'ın geçici başbakanı Necip Mikati ile de görüştü.

Amman'da yapılan görüşmede Mikati, Gazze'de ateşkes sağlanması ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarının durdurulması için çalışmanın önemini vurguladı.

Mikati ayrıca Lübnan'ın uluslararası meşruiyete ve 1701 sayılı BM kararının uygulanmasına olan bağlılığını vurgulayarak uluslararası toplumu İsrail'e savaş suçlarını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

Blinken ise insani nedenlerle askeri operasyonların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiği yönündeki açıklamalarını tekrarladı.

Blinken Ürdün'de Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nden bir temsilcinin de katılacağı beş Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının toplantısına da katılacak.