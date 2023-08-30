Apple resmen açıkladı: iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisi için tarih verdi. 12 Eylül'de düzenlenecek olan etkinlikte iPhone 15’lerin yanı sıra akıllı saat modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, iPhone 15 serisinin tanıtımı için tarih verdi.

Apple tarafından yapılan duyuruya göre, iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacağı 'Wonderlust' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte iPhone 15’lerin yanı sıra akıllı saat modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

Apple’ın, ilk kez iPhone'da şarj standardını değiştirmesi bekleniyor. Çünkü AB kurallarına uyma zorunluluğu olan şirket, iPhone 15 serisi ile Type-C şarj standardına geçiş yapacak.

Apple'ın ilk 3 nanometrelik çipi olan Bionic A17'nin iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yer almasını bekleniyor. Raporlar, A16 Bionic’te yaklaşık 16 milyar olan transistör sayısının A17 Bionic’in 18 milyar ila 24 milyar transistöre sahip olabileceğini öne sürüyor. TSMC, bu yonga setlerinin mevcut nesil yonga setlerinden yüzde 35 daha fazla enerji verimli olacağını ve bunun da pil ömründe önemli kazanımlar sağlayabileceğini iddia ediyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in sahip olacağı tüm yeni özellikler ve yükseltilmiş 3 nanometre çipin maliyeti göz önüne alındığında, bu cihazların taban fiyatlarının artması bekleniyor.