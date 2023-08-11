Aras Bulut İynemli, "Atatürk" dizisiyle ilgili sessizliğini bozdu

Disney Plus platformunda yayınlanması planlanan ancak yerli içerikler arasından kaldıran "Atatürk" dizisine ilişkin tartışmalar sürerken dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, "Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Disney Plus'ta yayımlanması planlanan "Atatürk" dizisinin iptaline ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Dizinin yayın hayatına başlayıp başlamayacağına ilişkin belirsizlik sürerken dizide Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren oyuncu Aras Bulut İynemli, platformun kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

"Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim" ifadelerini kullanan İynemli, dizinin dünya çapında izlenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Gazete Magazin'e konuşan İynemli, şu ifadeleri kullandı:

"Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım."

NE OLMUŞTU?

Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu "Atatürk" dizisi Disney Plus tarafından iptal edilmişti. Büyük tepki ile karşılaşan karara tepki olarak çoğu kişi üyeliğini iptal ederken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da söz konusu iptal kararına ilişkin inceleme başlattığını duyurmuştu.