Arda Güler için yeni iddia: İtalyan devi devrede

İtalyan devi Milan'ın, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan genç yıldız Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Milan'ın, yaz döneminde Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği ancak fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre Milan, kiralama için çalışmalara başladı.

Eğer anlaşma sağlanırsa Arda Güler, önümüzdeki sezon Milan'da forma giyecek.

Real Madrid, bu sezon büyük çıkış yakalayan kanat oyuncusu Brahim Diaz'ı da 2020 yılında Milan'a kiralamış, Serie A'da geçirdiği 3 sezonun ardından bu yaz takıma geri almıştı.

Sezonun ilk 5 ayını sakatlıklarla geçiren Arda Güler, ocak ayından beri 3'ü ligde olmak üzere toplam 5 resmî maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre alabildi.