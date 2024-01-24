Arda Güler, transfer iddiaları hakkında konuştu

Real Madrid'de henüz istediği kadar süre alamayan ve başka takıma kiralanabileceğine dair iddialar yayılan Arda Güler, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak üst üste geçirdiği üç sakatlık nedeniyle Real Madrid formasına ocak ayında kavuşan Arda Güler ile ilgili transfer dedikoduları devam ediyor.

Son olarak bugün İspanya basınında çıkan haberde, Arda'nın Real Sociedad'a kiralanabileceği iddia edilmişti.

Defensa Central'in haberine göre konuyla ilgili konuşan Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

Takıma katıldıktan sonra Arandina karşılaşmasında 60 dakika, Süper Kupa'daki Atletico Madrid karşılaşmasında ise 10 dakika süre alan 18 yaşındaki futbolcu, henüz bir lig maçında oynayamadı.