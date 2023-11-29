Arda Turan, dolandırıcılık davasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Banka müdürü Seçil Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran futbolcu Arda Turan, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın milyon dolarlık dolandırıcılık olayında en çok parasını kaptıran isimlerden biri olan Arda Turan, sessizliğini bozdu.

Arda Turan, dolandırıcılık davasıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan paylaşımında, "Yarguya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Levent'teki Denizbank şubesinde banka müdürlüğü yapan Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle 'Fatih Terim Fonu' adı altında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Yargıya intikal eden olayın ardından detaylar gün yüzüne çıkarken, Seçil Erzan'a en çok Arda Turan'ın para kaptırdığı belirlenmişti. Turan'ın 7 milyon 500 bin dolarını kaptırdığı öğrenilmişti.