Milyon dolarlık kağıt parçaları

Fatih Terim Fonu vurgununda futbolcular, milyonlarca doları verip ne dekont ne de belge almış. Sadece kaşeli, imzalı A4 kağıt parçalarıyla yetinmişler. Selçuk İnan, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sundu. Bankacı Seçil Erzan, Emre Çolak’a ise sadece el yazısıyla not vermiş. 2 milyon dolar verip eşantiyon not kağıdında yazı alanlar bile var.

‘Fatih Terim Fonu’ ile Galatasaraylı futbolcular ve bazı iş insanlarının yaklaşık 44 milyon dolar dolandırıldığı iddiasında gariplikler ve soru işaretleri bitmiyor.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak’ın arasında olduğu futbolcular, Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın “Bankanın gizli bir fonu var. Bu fonda dolara aylık yüzde 35-40 faiz veriyoruz” diyerek kendilerini ikna ettiğini savunuyor. Milyonlarca dolar kaybettiğini söyleyen Galatasaraylı futbolcular, bu organizasyonu sadece Seçil Erzan’ın yapmış olamayacağını, Denizbank’ın CEO’su Hakan Ateş ve Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun da bu işin içinde olduğunu iddia ediyor.

‘TEFECİLİK SUÇLAMASI’

Denizbank’ın avukatları ise dolara aylık yüzde 35-40 gibi faiz oranına kimsenin inanmayacağını öne sürüyor ve çantalar dolusu para teslim eden futbolcuların aslında tefecilik suçu işlediğini savunuyor.

Elbette futbolcuların, milyonlarca doları banka hesaplarından havale etmeyip çantalarla elden teslim etmesi çok garip. Ama parayı teslim ettiklerine dair aldıkları kağıt parçaları daha da garip.

Mesela; Galatasaraylı, milli futbolcu Selçuk İnan, ifadesinde Fatih Terim’in adına ve Denizbank CEO’su ve Genel Müdür Yardımcısı’nın bu fonu yönettiğine inanarak bu yatırıma karar verdiğini söylüyor. Çanta dolu paraları, Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında Seçil Erzan’a verdiğini anlatıyor. Suç duyurusuna dekont sunmuyor ama delil olarak A4 kağıt veriyor.

10 MİLYON DOLAR YAZILI A4

Antetsiz, tarih yazılmamış A4 sayfasında sadece ‘Denizbank Levent Büyükdere Cd. Şb.’ bankanın kaşesi ve Seçil Erzan’ın imzası var. Kağıtta bazı işlem kodlarının ardından bakiyenin 5 milyon 475 bin dolar olduğu ve işlem tarihinin 4 Eylül 2022 olduğu yazılmış. Vade tarihi ise; 33 gün sonra 7 Ekim 2022. Nominal ödenecek tutar olarak ise 10 milyon 159 bin dolar. Yani Selçuk İnan’ın 33 gün için 4 milyon 684 bin dolar faiz alacağı anlatılıyor.

Selçuk İnan, 5 milyon 475 bin doları teslim edip bu A4 kağıdı almış.

Selçuk İnan’ın avukatı suç duyurusunda, Seçil Erzan’ın imzaladığı 4 kağıt sunmuş. Bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği var. Bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor. A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtilmiş. Yani Seçil Erzan, Selçuk İnan’ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vaat etmiş. Suç duyurusunda Selçuk İnan’ın, toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı.

Denizbank’ın avukatları Selçuk İnan’ın Denizbank’ın başka şubelerindeki hesaplardan bu paraları çekerek Seçil Erzan’a getirdiğini öne sürüyor. “Neden banka hesaplarından hemen göndermedi?” diye soruyorlar. Ayrıca kimsenin böyle bir faize inanmayacağını savunan avukatlar, “Bu tefecilik suçudur, paralarını kurtarmak için banka yönetimine iftira atıyorlar” iddiasında bulunuyor.

3 MİLYON DOLAR VERDİ, EL YAZILI KAĞIT ALDI

Futbolcu Emre Çolak’ın avukatının suç duyurusuna eklediği kağıtlar daha vahim. Eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, yurt dışına transfer olmuştu. Aralık 2022’de Seçil Erzan arayarak eski takım arkadaşlarının girdiği fonu anlattı ve büyük faiz oranları teklif etti. Emre Çolak, kardeşi Emrah Çolak’ın hesabına 3 milyon 210 bin dolar gönderdi. Emrah Çolak bu parayı çekip Seçil Erzan’ı aradı. Seçil Erzan “Ben müsait değilim parayı Ali’ye ver” dedi. Emrah Çolak, Seçil Erzan’ın Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında 3 milyon 250 bin doları Ali’ye teslim ettiğini söyledi. Karşılığında hiçbir belge almadı. Daha sonra Seçil Erzan, Emrah Çolak’a el yazısı olan bir kağıt parçası verdi. Bankacılık kodları olan kağıtta “3 milyon 210 bin dolar. 26 Şubat 2023. 1 milyon 28 bin dolar. 4 milyon 238 bin dolar nominal” yazılmıştı. Yani Emre Çolak’ın 3 milyon 210 bin dolarına bir ayda 1 milyon 28 bin dolar faiz alacağı vaat edilmişti.

Emre Çolak’ın avukatı suç duyurusuna Seçil Erzan’ın el yazısı bulunan bu kağıdı ekledi.

Emre Çolak, 3 milyon 210 bin dolar verdiğini ve paranın tamamının gittiğini ifade etti.

TERCÜMAN: ELİMDE BİR KAĞIT OLSUN

Seçil Erzan, Galatasaray’ın tercümanı Musa Mert Çetin’i de Ekim 2022’de aradı. Parasını Fatih Terim Fonu’na yatırmaya yüksek faiz oranlarını söyleyerek ikna etti. Musa Mert Çetin, kardeşinden de para alarak 77 bin doları Seçil Erzan’a teslim etti ve hiçbir belge almadı. Ama aylar sonra parasını alamayınca bundan çok pişmandı. Avukatının suç duyurusuna eklediği WhatsApp sohbetinde Musa Mert Çetin şöyle yazmıştı:

“Çok üzülerek söylüyorum ama benim de sisteme güvenim kalmadı. En azından elimde bir kağıt olsun, ben kendim için bir kağıt istiyorum canım. Zaten en baştan beri sen diyordun; kağıt vereyim diye. Ben de istiyorum canım. Kardeşimden, dayımdan aldım tüm paramı verdim.”

Seçil Erzan ise şöyle yanıt verdi:

“Mertcim konuşuruz. Nasıl istersen öyle olur.”

Ama hiçbir belge vermedi ve tercüman 77 bin dolar kaybetti.

ÇİZGİLİ, EŞANTİYON DEFTERDE 3 MİLYON DOLAR

Çorlu’da kuyumculuk yapan Bülent Çeviker’in alacağı ile ilgili Seçil Erzan’dan aldığı yazı da ibretlik. Bu kez ‘Castrol’ eşantiyonu çizgili deftere Seçil Erzan yazmış ve imzalamış. Kaşe de yok. 31 Mart 2023 tarihi yazılmış ve 3 milyon doların 3 Nisan 2023 tarihinde hesaba havale edileceği belirtilmiş.

Seçil Erzan, bu kağıt ile 1 milyon dolar faiz vaat etmiş.

Bülent Çeviker ifadesinde Seçil Erzan’ın kendisini ‘Fatih Terim Fonu’ diyerek kandırdığını savundu. 31 Mart 2023 tarihinde 2 milyon dolar vermesi halinde sadece 3 gün sonra 1 milyon dolar faiz vereceğini söylediğini iddia etti. Bunun üzerine 2 milyon doları eşi İnci Çeviker, Seçil Erzan’ın yönlendirdiği Ali Yörük’e verdi. Ama parayı alamayınca Seçil Erzan’ı aradılar. Kaşeli ve sahte imzalı üç belge aldılar. Seçil Erzan’a daha sonra ulaşamayınca bankanın genel merkezine giderek durumu anlattılar. Büyük dolandırıcılık onların şikayetiyle ortaya çıktı ve ünlü futbolcuların başvurularıyla devam etti.