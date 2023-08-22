Artvin'de nehirde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Artvin'in Şavşat ilçesindeki nehirde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Artvin'in Şavşat ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Çoruh Nehri kıyısında balık tuttukları sırada suda cansız beden olduğunu fark eden 2 kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çoruh Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Botla nehre açılan ekiplerin kıyıya çıkardığı cansız beden, sedye ve halatlar yardımıyla yolda bekleyen cenaze aracına ulaştırıldı.
Ceset, kimlik tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cesedin, Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta, 55 AIL 79 plakalı kamyonun Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'a ait olabileceği bildirildi.