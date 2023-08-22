İzmir'de sigara izmaritinden yangın çıktı: 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerin attığı sigara izmaritinden kaynaklı çıkan yangında, depoda hasar oluşurken, bir kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi, alevlere müdahale sırasında bir itfaiye eri başına düşen beton parçası nedeniyle yaralandı.

Güncel 22.08.2023 09:19 Giriş: 22.08.2023 09:19

Güncelleme: 22.08.2023 09:26 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA