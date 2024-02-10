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Artvin-Hopa karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa karayolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Güncel
  • 10.02.2024 22:26
  • Giriş: 10.02.2024 22:26
  • Güncelleme: 10.02.2024 22:30
Kaynak: AA
Artvin-Hopa karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
AA

Artvin'de karayolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.

Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

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