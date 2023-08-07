Asayiş berkemal değil: Ağustos’un ilk 7 gününde onlarca silahlı-bıçaklı saldırı ve kavga!

Türkiye’nin sokaklarındaki mafyatik hesaplaşmalar ve şiddet olayları hemen her gün gündemin başat maddelerinden biri haline geliyor. Sadece Ağustos’un ilk 7 gününde, haber ajanslarına yansıyan silahlı-bıçaklı 36 farklı olay gerçekleşti.

birgun.net

İktidarın çete-mafya ilişkilerine göz yumması, bireysel silahlanma ve şiddet kültürü, Türkiye’nin sokaklarını giderek daha tekinsiz bir noktaya sürüklüyor.

Esenyurt’taki tekel baskını ile dikkat çekmeye başlayan şiddet olayları iktidar tarafından her ne kadar ‘münferit olaylar’ olarak değerlendirilse de sadece Ağustos ayının ilk 7 gününde onlarca silahlı-bıçaklı saldırı ve kavga olayı meydana geldi.

Ağustos’un ilk 7 gününde, Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yansıyan 36 olay gerçekleşti. Bugün, sadece İstanbul’da haberlere yansıyan 4 ayrı silahlı olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayların bir bölümü ‘bireysel silahlanma’nın sonuçları olarak ortaya çıkarken hatırı sayılır bölümünde, mafyatik hesaplaşmalar dikkat çekiyor.

Bu ay meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olaylar özetle şöyle:

7 AĞUSTOS

İstanbul: Sarıyer’de motosikletteki 2 kişiye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul: Zeytinburnu’ndaki bir telefoncu dükkanının önünde oturan akrabalar Bilal Aslan ve Derviş Aslan, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Bilal Aslan yaşamını yitirdi, Derviş Aslan ise ağır yaralandı. Saldırıda 8 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

İstanbul: Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan bir kişi ağır yaralanırken, iki kişi oldukları belirtilen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul: Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren kişinin '7 Bela Taner' olarak tanınan Taner Şanlı (36) olduğu öğrenildi.

Mardin: Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Çankırı: Ünür köyünde çıkan silahlı kavgada Ali K., ruhsatsız tüfeği ile Recep Y.'ye ateş ederek öldürdü.

Balıkesir: Erdek ilçesinde tartışma sonucu 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

6 AĞUSTOS

Çorum: İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa: İnegöl ilçesinde aynı sitede ikamet eden komşular arasında gürültüden dolayı çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa: Siverek ilçesinde bir şahıs, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

5 AĞUSTOS

Mardin: Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul: Fatih'te kıraathanede hesap ödeme meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Erzurum: Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde iki ayrı düğünde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaya polis müdahale etti.

İstanbul: Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

4 AĞUSTOS

Adana: Seyhan ilçesinde bir genç motosikletli ve henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

Mersin: Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde yaşayan Bülent Şan, kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı, yaşamını yitirdi.

Çorum: Kunduzhan Mahallesi'nde D.Y'ye (46) ait fırına kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Kayseri: Bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas: Yıldızeli ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilde Özay Gül (34) ve Selda Karaca (24), göğüs bölgelerinden silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

3 AĞUSTOS

İstanbul: Beşiktaş'ta motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir: Konak ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Cengiz Tokay (42), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tokay (42), 31 Temmuz'da evinin önünde otururken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Eskişehir: Aralarında husumet bulunduğu belirtilen üvey kardeşi Caner Ç. tarafından vurulan Sezer Keklikçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun: Samsun'un Alaçam ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Öldürülen kişinin İsmail Ayan (64) olduğu belirlenirken cami imamı Y.K. (33), cinayet nedeniyle tutuklandı.

İstanbul: İş yerinden ayrılan iş adamına, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından aracı içerisinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan iş adamı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli: Darıca ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı otomobilden inen kişi veya kişiler ekiplere ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis yaralandı.

Bursa: Baba ve oğlu, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kuryeyi darbetti. Olayı gören bir vatandaş, kavgayı ayırmak istediği sırada göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

2 AĞUSTOS

Samsun: Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta C.P.B. (18) ile akrabası B.D. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, C.P.B'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep: Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 15 kişi yaralandı.

Gaziantep: Tartışma yaşadığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara: Ankara’da bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ettiği kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar yaraladığı kişinin dükkanına da iki kez silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Çorum: Bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı çatışmada bir otomobilin camına mermi isabet etti.

Manisa: Akhisar ilçesinde H.A. (31), aralarında alacak-verecek konusunda husumet bulunan F.A.'nın (19) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

1 AĞUSTOS

İzmir: Cumhuriyet Bulvarı'ndaki İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Osmaniye: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa: Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin: Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır: Bir hastayı, hastaneye bıraktıktan sonra bulundukları istasyona dönmek üzere yola çıkan 112 personellerinin bulunduğu ambulansın önü, trafikte tartışma yaşanılan otomobildeki grup tarafından kesildi. Otomobilden inen gruptakilerin saldırısı sonucu 2’si bıçakla olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı.